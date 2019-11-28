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Армия

На Украине осужденного «забыли» выпустить из колонии 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
На Украине осужденного «забыли» выпустить из колонии
Фото: РИА Новости
Осужденного "забыли" отпустить из Бориспольской исправительной колонии №119 на Украине после отбытия срока наказания, сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.
"Во время личного приема в государственном учреждении "Бориспольская исправительная колония (№ 119)" к заместителю прокурора Киевской области обратился осужденный и пожаловался на действия администрации учреждения. В частности, он сообщил, что срок назначенного ему судом наказания закончился еще 9 ноября текущего года, однако он продолжал безосновательно содержаться в учреждении исполнения наказаний", — сообщила пресс-служба прокуратуры.
Отмечается, что в ходе проверки его доводов установлено, что факт незаконного лишения свободы осужденного длительное время был известен руководству учреждения и ответственным за исчисление срока наказания работникам, однако освободили заключенного только после вмешательства прокуратуры.
"В связи с выявленным фактом 27 ноября текущего года назначено служебное расследование с целью установления виновных лиц и привлечения их к ответственности", — отметили в пресс-службе.
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Теги:
Происшествия , В мире , Украина , Генпрокуратура РФ , ФСИН
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