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Российский военный погиб на стройке моста из-за сломанной техники 

Lenta.ru 1 час назад
Наказанный военный погиб из-за сломанной техники
Фото: телеграм-канал «BAZA»
Командир взвода связи одной из российских воинских частей Марат Тукенов погиб при стройке моста через реку Самару из-за неисправной УСМ-2. Об этом сообщает издание Baza.
18 июля 2019 года, как пишет издание, Тукенов опоздал на утреннее построение, и в качестве наказания его направили на стройку, что противоречит правилам безопасности. На месте находился 26-летний командир дорожно-мостового взвода Максим Бузаков, который поинтересовался, зачем он прибыл. Военнослужащий объяснил это приказом вышестоящего руководства.
Бузаков и Тукенов принялись за работу и забрались на технику, чтобы зацепить с помощью троса сваю на дизель-мотор. В какой-то момент после запуска установки раздался громкий стук, и конструкция рухнула, придавив командира взвода связи. Бузаков в свою очередь успел спрыгнуть, но во время полета он получил сильный удар по спине, и его отравили на длительное лечение. Мужчина стал непригодным к службе и заново учился ходить.
Согласно показаниям техника взвода, УСМ-2 была неисправна, о чем было доложено подполковнику Гришакову, но руководство, как пишет Baza, все равно отправило ее на реку Самару. В августе следователи завели дело в отношении Бузакова по части 2 статьи 216 УК («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»).
Кроме того, в материалах дела фигурируют показания трех солдат, которые повторяются практически слово в слово и с одинаковыми описками. 26 ноября на очередном заседании военного суда рядовые изменили показания и заявили судье, что техника действительно была неисправная. Следующее заседание состоится 29 ноября.
«Лента.ру» направила запрос в Министерство обороны России с просьбой прокомментировать эту информацию.
В августе сообщалось, что военнослужащий из Самарской области погиб во время плановых прыжков с парашютом, зацепив при приземлении провода электропередачи. Он получил смертельное поражение электрическим током. Местная жительница Жанна Степанова написала в Facebook, что увидела мертвого военного, висевшего в стропах на высоковольтной линии. Вокруг были люди в штатском и военные.
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Теги:
Происшествия , Министерство обороны , Lenta.ru
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