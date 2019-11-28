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Светящийся объект встревожил уральцев 

Рамблер 11 минут назад
Светящийся объект встревожил уральцев
Фото: соцсети
В небе над Челябинском взорвался неизвестный объект. Об этом сообщает портал 74.ru со ссылкой на местных жителей.
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Очевидцы рассказывают, что в 19.30 по местному времени в небе произошла яркая вспышка, после чего появились облака дыма и неприятный запах.
Светящийся движущийся объект провисел в небе 1-2 минуты, а затем исчез, после чего вокруг стали расходиться круги дыма.
Информация о вспышке в небе поступила также из Башкирии и Курганской области. Предположительно, явление связано с учебным запуском межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь» с полигона Капустин Яр в Астраханской области по направлению к Казахстану.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Происшествия , Челябинск
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