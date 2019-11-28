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Политика

Задушенным в Москве таксистом оказался потерявший работу физик-ядерщик 

Деловая газета «Взгляд» 38 минут назад
Физик-ядерщик устроился таксистом и был задушен
Фото: РИА Новости
В Москве установили личность задушенного ранее таксиста, им оказался физик-ядерщик Борис Куретов, потерявший работу, пишут СМИ.
В ночь исчезновения Куретов работал на такси, он получил заказ от одного из агрегаторов за МКАД, и пропал, пишет «Комсомольская правда».
«С самого начала было ощущение, что его могли убить. Он просто не мог, загулять и отключить телефон. Не тот человек. Борис, физик, закончил МИФИ, занимался математическим обеспечением ядерных энергетических систем и космических летательных аппаратов, оказался в возрасте за 50 не нужным ни стране, ни науке, в итоге последние три года работал в такси», — цитирует издание друга семьи Сталину Гуревич.
Автомобиль Куретова Skoda Rapid обнаружили во дворе подмосковного города Красногорск.
Источники издания в правоохранительных органах сообщили, что тело физика нашли на заднем сиденье автомобиля.
«Причиной смерти стала асфиксия. По предварительным данным, он был задушен проводом. Из автомобиля пропали 2 тыс. рублей, планшет и теплая куртка», — уточнили собеседники.
По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Убийство», на данный момент найти подозреваемых не удалось.
«В последний раз его машину в ночное время видели на Новорижском шоссе. Именно там он посадил в машину клиентов, которые тасовали на дороге. Это осложняет поиски, так как этот заказ был частным. Убийство было совершено во время движения автомобиля. После этого преступники отогнали машину в спальный район», — пояснили изданию источники в следствии.
Согласно одной из версий, убийцами могли быть выходцы из Средней Азии.
В ноябре в Москве один из таксистов выстрелил в лицо коллеге во время конфликта из травматического пистолета.
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Комментарии16 
Теги:
Происшествия , Криминал , МИФИ , МВД , Комсомольская правда , Москва
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