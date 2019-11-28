Мать-сектантка рассказала об убийстве сына

СМИ: мать убитого мальчика в Екатеринбурге рассказала о произошедшем

По информации в СМИ, ребенка избивали плеткой, затыкали рот кляпом, и убили на «религиозной почве», закопав тело в лесу.

Мать мальчика, тело которого было найдено в лесопарке в Екатеринбурге , рассказала о подробностях убийства, передает ИА «Znak».

Собственный источник издания процитировал слова женщины, которая сообщила, что ребенок умер 5 ноября из-за насилия отца. Издание пишет о том, что женщина помогала отцу ребенка прятать тело в лесопарке в Чкаловском районе Екатеринбурга.

Мать мальчика, по информации источника, находится в Белоруссии, в Екатеринбурге семья жила в различных съемных квартирах с октября. Издание сообщает, что следствие добивается ее экстрадиции. Что касается отца ребенка, гражданина России, его разыскивает следствие, он подозревается в уголовном деле по статье «Убийство», пишет ИА «Znak».

Об убийстве мальчика полиция узнала после звонка на телефонную линию «Ребенок в опасности» СУ СКР по Свердловской области 26 ноября, добавляет издание.

По версии сайта «Комсомольская правда», ребенка убили «на религиозной почве».

По информации «КП», мальчика сначала били плетками, чтобы «изгнать из него бесов», а потом засунули в рот кляп. Собеседник издания предположил, что действовала секта, так как при обыске в квартире была найдена Библия.