Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россия запустила "Тополь"
Россия запустила "Тополь"
Армия
Стало известно отношение белорусов к России
Стало известно отношение белорусов к России
В мире
Решена судьба выходного 31 декабря
Решена судьба выходного 31 декабря
Общество
В Британии признали Севастополь российским
В Британии признали Севастополь российским
Политика

СМИ: мать убитого мальчика в Екатеринбурге рассказала о произошедшем 

ТК «Звезда» 1 час назад
Мать-сектантка рассказала об убийстве сына
Фото: ТК «Звезда»
По информации в СМИ, ребенка избивали плеткой, затыкали рот кляпом, и убили на «религиозной почве», закопав тело в лесу.
Мать мальчика, тело которого было найдено в лесопарке в Екатеринбурге, рассказала о подробностях убийства, передает ИА «Znak».
"Хотели изгнать бесов": Родители-сектанты убили сына
Собственный источник издания процитировал слова женщины, которая сообщила, что ребенок умер 5 ноября из-за насилия отца. Издание пишет о том, что женщина помогала отцу ребенка прятать тело в лесопарке в Чкаловском районе Екатеринбурга.
Мать мальчика, по информации источника, находится в Белоруссии, в Екатеринбурге семья жила в различных съемных квартирах с октября. Издание сообщает, что следствие добивается ее экстрадиции. Что касается отца ребенка, гражданина России, его разыскивает следствие, он подозревается в уголовном деле по статье «Убийство», пишет ИА «Znak».
Об убийстве мальчика полиция узнала после звонка на телефонную линию «Ребенок в опасности» СУ СКР по Свердловской области 26 ноября, добавляет издание.
По версии сайта «Комсомольская правда», ребенка убили «на религиозной почве».
По информации «КП», мальчика сначала били плетками, чтобы «изгнать из него бесов», а потом засунули в рот кляп. Собеседник издания предположил, что действовала секта, так как при обыске в квартире была найдена Библия.
Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков подтвердил смерть мальчика, отказавшись комментировать подробности в интересах следствия.
Видео дня. Мошенница использовала женщин как инкубаторы
ТК «Звезда»: последние новости
СМИ: мать убитого мальчика в Екатеринбурге рассказала о произошедшем СМИ: мать убитого мальчика в Екатеринбурге рассказала о произошедшем Роструд предупредил работодателей о новом способе мошенничества Роструд предупредил работодателей о новом способе мошенничества Самолет потерял шасси и тормозил фюзеляжем, высекая искры: видео Самолет потерял шасси и тормозил фюзеляжем, высекая искры: видео
Комментарии5 
Теги:
Происшествия , Игорь Мороков , СКР , Екатеринбург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия запустила «Тополь»
Россия запустила «Тополь» 154
Стало известно отношение белорусов к России
Стало известно отношение белорусов к России 97
Решена судьба выходного 31 декабря
Решена судьба выходного 31 декабря 213
В Британии признали Севастополь российским
В Британии признали Севастополь российским 85
Германия ответила на послание Путина
Германия ответила на послание Путина 343
Видео
Закон о Гонконге: США возмутили Китай и мировые рынки
03:03
Закон о Гонконге: США возмутили Китай и мировые рынки
США Азия
Беспорядки в Грузии: демонстранты подрались с оппозицией
03:46
Беспорядки в Грузии: демонстранты подрались с оппозицией
Кавказ В мире
Медсестру обвинили в избиении ребенка-инвалида
02:41
Медсестру обвинили в избиении ребенка-инвалида
Общество
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
00:29
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
Политика Украина
«Идиотизм по-украински»: россиян призвали не травить Ротару
03:07
«Идиотизм по-украински»: россиян призвали не травить Ротару
Шоу-бизнес
«Медведей» ВКС РФ сопроводили японские истребители
02:07
«Медведей» ВКС РФ сопроводили японские истребители
Армия Оружие
Найден виновник трагедии с россиянами в Доминикане
00:40
Найден виновник трагедии с россиянами в Доминикане
Происшествия
Турция из-за России начала новый конфликт
00:33
Турция из-за России начала новый конфликт
В мире
Свинья напала на журналиста в эфире и искусала
01:34
Свинья напала на журналиста в эфире и искусала
Происшествия В мире
Путин призвал россиян не думать об Украине
08:35
Путин призвал россиян не думать об Украине
Политика Социология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение