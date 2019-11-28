Экс-глава полиции Кущевской найден мертвым

«Ъ»: экс-начальник полиции станицы Кущевская найден мертвым в Краснодаре

Все новости на карте

Бывший начальник ОВД по Кущевскому району Краснодарского края Владимир Финько найден мертвым, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Полиция проверяет обстоятельства смерти мужчины. Его тело было обнаружено в его доме в Краснодаре, отмечает издание.

По предварительной информации, имеются признаки насильственной смерти мужчины. По неофициальной информации Финько имел тяжелое заболевание.

Финько был начальником Кущевского РОВД с 2001 по 2006 годы. Его предшественник на этой должности Павел Корниенко напрямую обвинял его в покровительстве банде Сергея Цапка.

Члены ОПГ Цапка напали на дом фермера Аметова в станице Кущевской в ноябре 2010 года, где убили 12 человек, включая детей.