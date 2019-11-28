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«Ъ»: экс-начальник полиции станицы Кущевская найден мертвым в Краснодаре 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Экс-глава полиции Кущевской найден мертвым
Фото: Петр Шкуматов
Бывший начальник ОВД по Кущевскому району Краснодарского края Владимир Финько найден мертвым, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в силовых структурах.
Полиция проверяет обстоятельства смерти мужчины. Его тело было обнаружено в его доме в Краснодаре, отмечает издание.
По предварительной информации, имеются признаки насильственной смерти мужчины. По неофициальной информации Финько имел тяжелое заболевание.
Финько был начальником Кущевского РОВД с 2001 по 2006 годы. Его предшественник на этой должности Павел Корниенко напрямую обвинял его в покровительстве банде Сергея Цапка.
Члены ОПГ Цапка напали на дом фермера Аметова в станице Кущевской в ноябре 2010 года, где убили 12 человек, включая детей.
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Теги:
Происшествия , Криминал , МВД , Газета "Коммерсантъ" , Краснодар , Краснодарский Край
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