Давят на психику: у россиян по-новому отбирают деньги

Мошенники используют социальную инженерию для того, чтобы заставить человека снять деньги с банковских карт. Об этом сообщает газета «Известия».

По данным издания, преступники действуют в очереди к банкомату и якобы забывают свою карту в картоприемнике.

Человек, стоящий в очереди, автоматически вынимает карту, после чего «забывчивый» клиент, проверяя баланс, заявляет, что со счета сняты 5–15 тысяч рублей. Тут же в очереди находится и свидетель процесса, который подтверждает версию «жертвы». При этом «пострадавший» угрожает, что вызовет полицию, упоминая, что на карте остались отпечатки пальцев, что с легкостью позволит доказать вину, пишет газета.

Напуганный клиент банка предпочитает снять деньги и отдать их, чтобы не разбираться с полицией. Однако опрошенные изданием эксперты посоветовали жителям России, попавшим в подобную ситуацию, не поддаваться на психологический прессинг.

«Ничего страшного не произошло. Не надо поддаваться психологическому прессингу, даже если на карте ваши отпечатки. Спокойно вызывайте полицию. Помните, что на банкоматах есть камеры, а все операции по конкретной карте фиксируются банком. Другими словами, мошенники не смогут доказать вашу мнимую «вину». Скорее всего, они скроются еще до приезда полиции», — уверен Николай Соколов из «БКС Премьер».