Учитель умер на уроке в школе Севастополя

В школе Севастополя учитель умер во время урока

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Педагог одной из севастопольских школ умер во время урока музыки из-за сердечного приступа, сообщили ТАСС в четверг в правительстве города.

Ранее в местных СМИ и социальных сетях появилась информация, что инцидент произошел в школе №57.

"К сожалению, такое произошло. Это несчастный случай, мужчина скончался от сердечного приступа", — сказал представитель правительства города.