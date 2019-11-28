Учитель умер на уроке в школе Севастополя

Педагог одной из севастопольских школ умер во время урока музыки из-за сердечного приступа, сообщили ТАСС в четверг в правительстве города.
Ранее в местных СМИ и социальных сетях появилась информация, что инцидент произошел в школе №57.
"К сожалению, такое произошло. Это несчастный случай, мужчина скончался от сердечного приступа", — сказал представитель правительства города.
В пресс-службе главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю добавили, что в связи с произошедшим проводится процессуальная проверка.