В Москве из-за угроз минирования эвакуируют пять судов

Пять московских районных судов эвакуируют из-за сообщений о "минировании", по крайней мере в одном из поступивших от злоумышленников писем содержится требование выплаты биткоинов.

Информацию об эвакуации РИА Новости подтвердили в Тверском, Мещанском, Басманном, Останкинском и Кузьминском судах. При этом пресс-секретарь Кузьминского суда Карина Каленова сказала, что в тексте поступившего в приёмную электронного письма злоумышленники требуют заплатить биткоины.

Как добавил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, из здания Басманного суда выведено 200 человек, еще 45 человек — из Останкинского.

Ранее в четверг сообщалось, что письма с угрозами о "минировании" и требованиями выплаты биткоинов пришли в Петербурге пяти районным судам, в Городской суд и 1-й Западный окружной военный суд.