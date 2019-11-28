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В Москве из-за угроз минирования эвакуируют пять судов 

РИА Новости + ещё 5 2 часа назад
В Москве из-за угроз минирования эвакуируют пять судов
Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков
Пять московских районных судов эвакуируют из-за сообщений о "минировании", по крайней мере в одном из поступивших от злоумышленников писем содержится требование выплаты биткоинов.
Информацию об эвакуации РИА Новости подтвердили в Тверском, Мещанском, Басманном, Останкинском и Кузьминском судах. При этом пресс-секретарь Кузьминского суда Карина Каленова сказала, что в тексте поступившего в приёмную электронного письма злоумышленники требуют заплатить биткоины.
Как добавил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, из здания Басманного суда выведено 200 человек, еще 45 человек — из Останкинского.
Ранее в четверг сообщалось, что письма с угрозами о "минировании" и требованиями выплаты биткоинов пришли в Петербурге пяти районным судам, в Городской суд и 1-й Западный окружной военный суд.
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Теги:
Происшествия , РИА Новости , Москва
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