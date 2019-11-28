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Волна лжеминирований обрушилась на суды Москвы 

РИА «ФедералПресс» + ещё 7 37 минут назад
Волна лжеминирований обрушилась на суды Москвы
Фото: РИА Новости
В Москве эвакуируют здание, где расположены Тверской и Мещанский районные суды. Людей уводят на безопасное расстояние.
Посетителей и работников выводят из здания Тверского и Мещанского судов. Судебные приставы просят граждан покинуть здание и отойти от него на 50 метров. Все судебные заседания сейчас прекращены. Причина эвакуации не называется, приставы отмечают, что тревога не учебная.
Кроме того, угрозы взрыва поступили также в Басманный и Останкинский суды, но об их эвакуации пока не сообщается.
Добавим, что сегодня должно было начаться слушание по «московскому делу», пишет агентство «Москва».
Как сообщал «ФедералПресс» ранее, в Петербурге заминировали городской суд. На электронную почту неизвестные прислали сообщение, в котором рассказали, что наблюдают за входами и выходами из здания суда. Они потребовали выплатить им 120 млн рублей.
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Теги:
Происшествия , Криминал , АГН "Москва" , ФедералПресс , Москва
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