Волна лжеминирований обрушилась на суды Москвы

Москве эвакуируют здание, где расположены Тверской и Мещанский районные суды. Людей уводят на безопасное расстояние.

Посетителей и работников выводят из здания Тверского и Мещанского судов. Судебные приставы просят граждан покинуть здание и отойти от него на 50 метров. Все судебные заседания сейчас прекращены. Причина эвакуации не называется, приставы отмечают, что тревога не учебная.

Кроме того, угрозы взрыва поступили также в Басманный и Останкинский суды, но об их эвакуации пока не сообщается.

Добавим, что сегодня должно было начаться слушание по «московскому делу», пишет агентство «Москва».

Как сообщал «ФедералПресс» ранее, в Петербурге заминировали городской суд. На электронную почту неизвестные прислали сообщение, в котором рассказали, что наблюдают за входами и выходами из здания суда. Они потребовали выплатить им 120 млн рублей.