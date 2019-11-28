Тягач протаранил самолет в Воронеже

В воронежском аэропорту тягач врезался в самолет авиакомпании S7

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Тягач в аэропорту Воронежа при сложных погодных условиях повредил самолет Airbus авиакомпании S7 , который должен был вылететь в Москву , сообщил РИА Новости источник в аэропорту.

"Инцидент произошел в 8.12 мск при сложных погодных условиях. Пошли осадки, началась обработка взлетно-посадочной полосы. Причину мы выясняем, создана комиссия, она сделает выводы", — сказал собеседник агентства, добавив, что в результате инцидента никто не пострадал.

По его словам, самолет авиакомпании S7 должен был вылетать в "Домодедово" . Сейчас поврежденный самолет находится в Воронеже до устранения технической неисправности.

В четверг воронежский аэропорт с утра задерживал рейсы из-за обледенения взлетно-посадочной полосы. Во второй половине дня погодные условия улучшились, но с 18.00 мск аэропорт ввел режим ограниченной видимости из-за сильного тумана.