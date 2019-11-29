Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Ветлицкая призналась в воровстве
Ветлицкая призналась в воровстве
Шоу-бизнес
Украинского эксперта навсегда выгнали с российского шоу
Украинского эксперта навсегда выгнали с российского шоу
Общество
Украина обратилась к Apple из-за "российского Крыма"
Украина обратилась к Apple из-за "российского Крыма"
В мире
Украина нашла «русскую пропаганду» в детской книге
Украина нашла «русскую пропаганду» в детской книге
В мире

Загадочную смерть голой модели после ночи с миллионером признали убийством 

Lenta.ru + ещё 1 51 минуту назад
Загадочную смерть голой модели признали убийством
Фото: Lenta.ru
Власти Малайзии признали, что 18-летняя голландская модель Ивана Смит (Ivana Smit) была убита, а не погибла в результате несчастного случая, как считалось ранее. Об этом сообщает издание The Mirror.
В конце ноября 2019-го года обстоятельства смерти модели были пересмотрены, и полиция возобновила расследование дела. По словам представителя правоохранительных органов столицы Хузира Мохамеда (Huzir Mohamed), в связи с важностью расследования была сформирована отдельная рабочая группа.
Обнаженное тело модели обнаружили 7 декабря 2017 года возле здания в столице страны, Куала-Лумпуре, в котором жили американский биткоин-миллионер Алекс и его супруга Луна Джонсон. Смит выпала с их балкона на 20 этаже, пролетела 60 метров и ударилась о крышу на высоте шестого этажа. В ее крови нашли следы алкоголя и наркотиков.
6 декабря пара встретила Смит в ночном клубе и привела к себе домой, где они занялись групповым сексом. Примерно в семь часов утра модель отправила своему возлюбленному селфи, на котором она позирует с Луной Джонсон. Уже через два с половиной часа девушка была мертва.
Полиция арестовала Алекса и Луну Джонсон после обнаружения тела. Их разместили в разные камеры. Оба утверждали, что в тот вечер не употребляли наркотики и не давали их Смит. Они заявили, что модель упала в тот момент, когда они оба спали. Малайзийские власти заподозрили супругов в употреблении наркотиков, однако не смогли доказать это.
Через две недели их отпустили без предъявления обвинений. Супруги сбежали в Сингапур, а затем в США.
Смерть Смит тогда признали несчастным случаем. Родные погибшей наняли бывшего британского полицейского Марка Уильямса-Томаса для независимого расследования. Вскоре тот заявил, что девушку убили. Повторное вскрытие, проведенное в Нидерландах, показало, что синяки на ее руках и голове появились еще до падения.
Видео дня. Три тонны кокаина перевозили на подводной лодке
Последние новости
Россия отправила в Сирию гигантский груз Россия отправила в Сирию гигантский груз Опубликован проект закона о домашнем насилии в России Опубликован проект закона о домашнем насилии в России Разрешение для «Северного потока-2» обжаловали Разрешение для «Северного потока-2» обжаловали
Комментарии3 
Теги:
Происшествия , Куала-Лумпур , Малайзия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ветлицкая призналась в воровстве
Ветлицкая призналась в воровстве
Украинского эксперта навсегда выгнали с российского шоу
Украинского эксперта навсегда выгнали с российского шоу
Украина обратилась к Apple из-за «российского Крыма»
Украина обратилась к Apple из-за «российского Крыма» 9
Украина нашла «русскую пропаганду» в детской книге
Украина нашла «русскую пропаганду» в детской книге 1
В Великобритании задержали судно с крымчанами на борту
В Великобритании задержали судно с крымчанами на борту 8
Видео
Пока вы не уснули: России предрекли катастрофу
03:42
Пока вы не уснули: России предрекли катастрофу
В мире
«Варварские выходки»: украинцы сорвали доклад России
04:02
«Варварские выходки»: украинцы сорвали доклад России
В мире Политика
Пассажир метро засмотрелся в телефон и упал на рельсы
00:59
Пассажир метро засмотрелся в телефон и упал на рельсы
Происшествия
Закон о Гонконге: США возмутили Китай и мировые рынки
03:03
Закон о Гонконге: США возмутили Китай и мировые рынки
США Азия
В МИД назвали последствия разрыва ДРСМД
06:54
В МИД назвали последствия разрыва ДРСМД
Армия Ближний Восток
Часть российского оружия «Судного дня» заметили в сети
04:19
Часть российского оружия «Судного дня» заметили в сети
Армия Оружие
Миру предрекли новую холодную войну
03:52
Миру предрекли новую холодную войну
В мире Азия
Беспорядки в Грузии: демонстранты подрались с оппозицией
03:46
Беспорядки в Грузии: демонстранты подрались с оппозицией
Кавказ В мире
Медсестру обвинили в избиении ребенка-инвалида
02:41
Медсестру обвинили в избиении ребенка-инвалида
Общество
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
00:29
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
Политика Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение