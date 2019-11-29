Загадочную смерть голой модели признали убийством

Загадочную смерть голой модели после ночи с миллионером признали убийством

Власти Малайзии признали, что 18-летняя голландская модель Ивана Смит (Ivana Smit) была убита, а не погибла в результате несчастного случая, как считалось ранее. Об этом сообщает издание The Mirror.

В конце ноября 2019-го года обстоятельства смерти модели были пересмотрены, и полиция возобновила расследование дела. По словам представителя правоохранительных органов столицы Хузира Мохамеда (Huzir Mohamed), в связи с важностью расследования была сформирована отдельная рабочая группа.

Обнаженное тело модели обнаружили 7 декабря 2017 года возле здания в столице страны, Куала-Лумпуре , в котором жили американский биткоин-миллионер Алекс и его супруга Луна Джонсон. Смит выпала с их балкона на 20 этаже, пролетела 60 метров и ударилась о крышу на высоте шестого этажа. В ее крови нашли следы алкоголя и наркотиков.

6 декабря пара встретила Смит в ночном клубе и привела к себе домой, где они занялись групповым сексом. Примерно в семь часов утра модель отправила своему возлюбленному селфи, на котором она позирует с Луной Джонсон. Уже через два с половиной часа девушка была мертва.

Полиция арестовала Алекса и Луну Джонсон после обнаружения тела. Их разместили в разные камеры. Оба утверждали, что в тот вечер не употребляли наркотики и не давали их Смит. Они заявили, что модель упала в тот момент, когда они оба спали. Малайзийские власти заподозрили супругов в употреблении наркотиков, однако не смогли доказать это.

Через две недели их отпустили без предъявления обвинений. Супруги сбежали в Сингапур, а затем в США.

Смерть Смит тогда признали несчастным случаем. Родные погибшей наняли бывшего британского полицейского Марка Уильямса-Томаса для независимого расследования. Вскоре тот заявил, что девушку убили. Повторное вскрытие, проведенное в Нидерландах, показало, что синяки на ее руках и голове появились еще до падения.