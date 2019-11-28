В Таиланде утонул 28-летний россиянин

На таиландском острове Рача-Яй к югу от Пхукета погиб 28-летний гражданин России . Об этом сообщает Phuket News.

Как отмечается, россиянин отправился в однодневный тур "Raya Sunset" в составе 20 человек. Во время прибывания на острове Racha Yai он решил заняться снорклингом, мужчина плавал лицом вниз с маской и трубкой.

По данным издания, турист вдруг перестал подавать признаки жизни, это заметил гид.

Мужчину сразу вытащили на берег и провели ему сердечно-легочную реанимацию, но спасти его не удалось.

Официальной версией гибели врачи назвали утопление. Других подробностей не приводится.