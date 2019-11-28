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В Таиланде утонул 28-летний россиянин 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
На таиландском острове Рача-Яй к югу от Пхукета погиб 28-летний гражданин России. Об этом сообщает Phuket News.
Как отмечается, россиянин отправился в однодневный тур "Raya Sunset" в составе 20 человек. Во время прибывания на острове Racha Yai он решил заняться снорклингом, мужчина плавал лицом вниз с маской и трубкой.
По данным издания, турист вдруг перестал подавать признаки жизни, это заметил гид.
Мужчину сразу вытащили на берег и провели ему сердечно-легочную реанимацию, но спасти его не удалось.
Официальной версией гибели врачи назвали утопление. Других подробностей не приводится.
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Теги:
Происшествия , Видео , Социология , Таиланд
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