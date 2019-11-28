Пьяный мужчина гулял с пистолетом в центре Москвы

Пьяный мужчина гулял с пневматическим пистолетом в центре Москвы

Полиция проверит информацию о потасовке в центре столицы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.

В полицию поступил звонок, что на Новом Арбате, дом 15 неизвестный мужчина в состоянии алкогольного опьянения ходит по улице с пневматическом пистолетом. Он пояснил, что произошла потасовка с неизвестными гражданами. По его словам, пневматический пистолет был сломан.

Мужчина написал встречное заявление в полицию по факту грабежа. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.