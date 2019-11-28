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Россиянин отказался делиться квартирой и сжег ее назло 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Россиянин отказался делиться квартирой и сжег ее
Фото: РИА Новости
Житель Омска поджег квартиру, чтобы та не досталась его сестре, и попал под суд. Об этом пишет NGS55.ru.
Инцидент произошёл в декабре 2018 года. До мужчины дошли слухи, что его сводная сестра собирается переоформить квартиру их матери на себя. Девушка это отрицала, однако брат ей все равно не поверил и решил поджечь квартиру. Он купил на заправке 10 литров бензина, а вечером, когда сестра была на работе, проник в помещение и начал обливать все вещи. Закончив, мужчина вышел за дверь и, просунув руку с зажигалкой через оставленную щель, поджег разлитый на полу бензин, рассказали изданию в пресс-службе областной прокуратуры.
На месте пожара работало 52 сотрудника МЧС, а также представители других экстренных служб. Сам поджигатель попал в больницу с ожогами. Общий материальный ущерб превысил миллион рублей, поскольку огонь перекинулся и на соседские квартиры. Теперь ранее судимый 29-летний омич предстанет перед судом.
В августе 2018 года тюменец в состоянии алкогольного опьянения поджег свою квартиру и отправил фото пожара жене, с которой находился на тот момент в процессе развода.
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Теги:
Происшествия , Пожары , Генпрокуратура РФ , МЧС , Новосибирский городской сайт , Омск
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