«Хотели изгнать бесов»: Родители-сектанты убили сына

В Екатеринбурге нашли изувеченное тело ребенка из Белоруссии

В Чкаловском районе Екатеринбурга нашли тело девятилетнего мальчика, который, предположительно, является гражданином Белоруссии . Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на несколько источников в силовых ведомствах.

По словам собеседников издания, смерть ребенка имела насильственный характер, одной из основных версий преступления называют «убийство на религиозной почве». В настоящий момент устанавливается местонахождение родителей мальчика.

Издание «Комсомольская правда — Екатеринбург», ссылаясь на источники в правоохранительных органах , пишет, что при обыске в квартире, где проживал погибший, нашли библию. Предполагается, что ребенка били плетками, чтобы «изгнать из него бесов», а затем засунули в рот кляп — считается, что именно это стало причиной смерти.

По одной из версий, в расправе участвовал отец ребенка, который в настоящее время находится в Екатеринбурге, либо секта, по другой — мальчика убила мать. Известно, что женщина, гражданка Белоруссии, проходила лечение в психиатрической больнице. По последним данным, она сбежала на родину.

О случившемся сообщила сестра подозреваемой. Женщина рассказала ей, что в октябре вместе с соседкой убила мальчика и закопала его в парке рядом с озером. Предполагается, что у семьи есть еще дети. По информации Telegram-канала издания «Подъем», отец ребенка был задержан, когда находился в квартире с несколькими несовершеннолетними детьми.