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В Екатеринбурге нашли изувеченное тело ребенка из Белоруссии 

Lenta.ru + ещё 10 1 час назад
«Хотели изгнать бесов»: Родители-сектанты убили сына
Фото: РИА Новости
В Чкаловском районе Екатеринбурга нашли тело девятилетнего мальчика, который, предположительно, является гражданином Белоруссии. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на несколько источников в силовых ведомствах.
По словам собеседников издания, смерть ребенка имела насильственный характер, одной из основных версий преступления называют «убийство на религиозной почве». В настоящий момент устанавливается местонахождение родителей мальчика.
Издание «Комсомольская правда — Екатеринбург», ссылаясь на источники в правоохранительных органах, пишет, что при обыске в квартире, где проживал погибший, нашли библию. Предполагается, что ребенка били плетками, чтобы «изгнать из него бесов», а затем засунули в рот кляп — считается, что именно это стало причиной смерти.
По одной из версий, в расправе участвовал отец ребенка, который в настоящее время находится в Екатеринбурге, либо секта, по другой — мальчика убила мать. Известно, что женщина, гражданка Белоруссии, проходила лечение в психиатрической больнице. По последним данным, она сбежала на родину.
О случившемся сообщила сестра подозреваемой. Женщина рассказала ей, что в октябре вместе с соседкой убила мальчика и закопала его в парке рядом с озером. Предполагается, что у семьи есть еще дети. По информации Telegram-канала издания «Подъем», отец ребенка был задержан, когда находился в квартире с несколькими несовершеннолетними детьми.
В МВД по Екатеринбургу информацию о случившемся не прокомментировали, комментариев Следственного комитета России также нет. В посольстве Белоруссии заявили, что следователи не обращались к дипломатам.
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Комментарии7 
Теги:
Происшествия , СКР , МВД , Комсомольская правда , Екатеринбург
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