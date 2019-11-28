Били ногами и мебелью: за что подростки убили норильчанина

Красноярском крае правоохранители задержали двух несовершеннолетних жителей Норильска , которые подозреваются в жестоком убийстве 41-летнего мужчины. По данным СК, пьяные подростки 16 и 17 лет вломились в квартиру к знакомому и избили его руками, ногами, а также предметами мебели. В результате полученных травм норильчанин скончался.

В Норильске задержали двух подростков 16 и 17 лет по подозрению в убийстве 41-летнего знакомого. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю.

По предварительной версии следствия, трагедия произошла вечером 25 ноября. Тогда двое пьяных подростков незаконно проникли в квартиру к норильчанину, после чего в ходе конфликта избили его — школьники нанесли множественные удары руками и ногами, а также предметами мебели. В результате полученных травм житель Норильска скончался.

Только 27 ноября в отдел местной полиции обратились сотрудники скорой помощи — там сообщили, что в одной из квартир на улице Космонавтов в районе Талнах обнаружен труп 41-летнего мужчины. Правоохранители опросили соседей и посмотрели записи с камер наружного видеонаблюдения. В итоге следствие вышло на двух несовершеннолетних подозреваемых.

После задержания подростки признались в содеянном. Следственный комитет возбудил против них уголовное дело по статье «Убийство». Решается вопрос об аресте юношей. Расследование продолжается.

По данным местных СМИ, ранее проблем с правоохранительными органами , а также с инспекторами по делам несовершеннолетних у школьников не было.

Стало известно об еще одном жестоком убийстве, совершенном подростками. В конце октября 2019 года в селе Кыра Забайкальского края несколько школьников избили местного жителя, а после изнасиловали его сожительницу. По данным СК, в ночь на 30 октября они купили алкоголь и пришли в гости к 40-летнему знакомому.

«Школьников на гулянке собралось не меньше трех человек, Вот они дружно и забили 40-летнего мужика в его собственном доме, а затем с помощью бутылки и кочерги изнасиловали его сожительницу. Когда пострадавшая пришла в себя, вызвала полицию, написала заявление. Двоих подозреваемых арестовали.

Одного освободили под подписку о невыезде. Позже вроде еще кого-то задержали», — рассказывала «МК» местная жительница Галина.

Сосед одного из арестованных подростков сообщил, что в доме, где произошла трагедия, часто собирались школьники. По словам мужчины, в тот вечер их якобы пригласила сожительница погибшего. После застолья один из подростков повздорил с убитым, после чего началась драка. По информации знакомого арестанта несовершеннолетние привязали мужчину к стулу, кормили его землей, заливали в рот малярную краску, а также тушили об него бычки. После этого они надругались над женщиной.

Следственный комитет по Забайкальскому краю возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». После произошедшего Алeкcaндр Бacтрыкин направил из центрального аппарата СКР в Забайкалье следователей-криминалистов в помощь местным специалистам.

Ранее, 8 ноября 2019 года, в городе Красный Сулин правоохранители задержали одного из подростков, которые подозреваются в нападении на таксиста. Тинейджеры попытались отобрать у водителя деньги, однако, когда тот отказал, жестоко избили.

По данным регионального Следкома, инцидент произошел в сентябре. В тот день подростки решили отобрать деньги у водителя. Когда мужчина ответил отказом, один из молодых людей начал бить его по голове заранее припасенным куском асфальта.

«В результате активного сопротивления со стороны потерпевшего подозреваемым не удалось завладеть каким-либо имуществом, после чего они скрылись с места происшествия», — сообщали порталу 1rnd.ru в СК.

По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Разбой», других фигурантов дела объявили в розыск. Расследование продолжается.

Между тем на Алтае суд уже вынес приговор другому несовершеннолетнему злоумышленнику, который в ноябре 2018 года забил доской двух строителей. Подростка признали виновным в убийстве двух лиц с особой жестокостью и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

Как установил суд, трагедия произошла в селе Ларичиха. Там 16-летний школьник выпивал спиртное со своими знакомыми рабочими в здании филиала Тальменской школы искусств. Во время застолья началась ссора, в результате которой один из мужчин ударил юношу и вместе с приятелем вывел его из помещения.

Затаив обиду, подросток вернулся, но уже вооруженный деревянной палкой. Разозлившийся школьник избил своих обидчиков сначала палкой, а затем металлическим смесителем крана, после чего добил их куском деревянной палки. От полученных травм они скончались на месте происшествия.

В итоге 18 июля 2019 года суд приговорил 16-летнего подростка к девяти годам воспитательной колонии. Родителей осужденного обязали выплатить по 900 тыс. рублей компенсации родственникам погибших.