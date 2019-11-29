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Ростовский министр здравоохранения отправлен под домашний арест 

News.ru + ещё 44 1 час назад
Ростовский министр отправлен под домашний арест
Фото: bykovskaia.tatiana/instagram.com
Главу Минздрава Ростовской области Татьяну Быковскую отправили под домашний арест по делу о превышении полномочий.
Соответствующее решение принял Ленинский районный суд. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.
Избрать Быковской меру пресечения в виде домашнего ареста, — передаёт издание слова судьи.
Быковская была задержана полицейскими 28 ноября по подозрению в превышении должностных полномочий. Она является не единственным фигурантом уголовного дела, касающегося нарушения антимонопольного законодательства.
Ранее News.ru писал о том, что полицейские задержали заместителя главы администрации Назрани. Его подозревают в превышении должностных полномочий, из-за чего город потерял 24 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
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Теги:
Происшествия , Татьяна Быковская , Минздрав РФ , Ростовская Область
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