Ростовский министр отправлен под домашний арест

Ростовский министр здравоохранения отправлен под домашний арест

Все новости на карте

Соответствующее решение принял Ленинский районный суд. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

Избрать Быковской меру пресечения в виде домашнего ареста, — передаёт издание слова судьи.

Быковская была задержана полицейскими 28 ноября по подозрению в превышении должностных полномочий. Она является не единственным фигурантом уголовного дела, касающегося нарушения антимонопольного законодательства.

Ранее News.ru писал о том, что полицейские задержали заместителя главы администрации Назрани. Его подозревают в превышении должностных полномочий, из-за чего город потерял 24 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.