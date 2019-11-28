Россиянина осудили за убийство годовалой дочери

Житель Тольятти приговорен к 20 годам лишения свободы за убийство годовалой дочери

"Приговором Самарского областного суда злоумышленнику назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении.

В октябре 2018 года в Тольятти была госпитализирована годовалая девочка в крайне тяжелом состоянии. Спасти девочку не удалось, она скончалась в больнице на следующий день.

Как было установлено в ходе следствия, девочку избил 27-летний отец, который находился в состоянии алкогольного опьянения.