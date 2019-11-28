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Житель Тольятти приговорен к 20 годам лишения свободы за убийство годовалой дочери 

ТАСС + ещё 3 3 часа назад
Россиянина осудили за убийство годовалой дочери
Фото: РИА Новости
Суд приговорил к 20 годам лишения свободы жителя Тольятти, который убил свою годовалую дочь. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ.
"Приговором Самарского областного суда злоумышленнику назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении.
В октябре 2018 года в Тольятти была госпитализирована годовалая девочка в крайне тяжелом состоянии. Спасти девочку не удалось, она скончалась в больнице на следующий день.
Как было установлено в ходе следствия, девочку избил 27-летний отец, который находился в состоянии алкогольного опьянения.
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Теги:
Происшествия , Криминал , СКР , ФСИН , Тольятти
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