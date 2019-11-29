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Неизвестный ранил ножом полицейского у метро «Савеловская» 

Вечерняя Москва + ещё 6 51 минуту назад
На полицейского напали с ножом в столичном метро
Фото: РИА Новости
В столице неизвестный ранил ножом полицейского на станции метро «Савеловская». По данному факту было возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе управления МВД России по Москве.
Инцидент произошел во время обхода полицейским территории. Во время него он увидел конфликт, начавшийся между двумя неизвестными.
— В результате пресечения данного конфликта один из неизвестных, находившийся в состоянии опьянения, ножом умышленно нанес сотруднику полиции удар в область груди, — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что уголовное дело по данному факту было возбуждено следователем отдела по расследованию преступлений на метрополитене, особо режимных объектах и экологической сфере Главного следственного управления СК РФ по Москве, передает агентство Интерфакс.
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Теги:
Происшествия , Криминал , Новости Москвы , СКР , Интерфакс
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