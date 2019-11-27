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«Многие были в крови»: свидетельница о ДТП в Доминикане 

Рамблер 50 минут назад
«Многие были в крови»
Фото: Twitter
Свидетельница ДТП в Доминиканской республике, в котором пострадали туристы из России, рассказала о происходящем на месте происшествия.
Анна Гнетова рассказала RT, что проезжала мимо места аварии почти сразу после произошедшего. Она увидела перевернутый грузовик в поле, а с другой стороны стоял автобус, а по обеим сторонам дороги на обочине сидели и лежали пострадавшие пассажиры, «многие были в крови».
Анна отметила, что проезжающие мимо автомобили останавливались, чтобы оказать помощь пострадавшим.
Накануне автобус с 39 российскими туристами столкнулся с грузовиком в Доминикане. Все туристы получили травмы разной степени тяжести, один мужчину потерял руку, еще одна женщина лишилась обеих рук. В настоящий момент в госпиталях остается 27 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Происшествия , Доминикана
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