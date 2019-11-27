«Многие были в крови»: свидетельница о ДТП в Доминикане

Свидетельница ДТП в Доминиканской республике , в котором пострадали туристы из России , рассказала о происходящем на месте происшествия.

Анна Гнетова рассказала RT, что проезжала мимо места аварии почти сразу после произошедшего. Она увидела перевернутый грузовик в поле, а с другой стороны стоял автобус, а по обеим сторонам дороги на обочине сидели и лежали пострадавшие пассажиры, «многие были в крови».

Анна отметила, что проезжающие мимо автомобили останавливались, чтобы оказать помощь пострадавшим.

Накануне автобус с 39 российскими туристами столкнулся с грузовиком в Доминикане. Все туристы получили травмы разной степени тяжести, один мужчину потерял руку, еще одна женщина лишилась обеих рук. В настоящий момент в госпиталях остается 27 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.