Возросло число погибших от угарного газа под Саратовом

В Саратовской области возросло число погибших в огне детей

В регионе увеличилось число погибших от отравления угарным газом и в результате пожаров несовершеннолетних. В Саратовской области в 2019 году в огне погибли 11 детей, пострадало 14.

Один из последних пожаров, где пострадали дети, произешел в среду днем. Загорелся дом в селе Бессоновка. Дома в этот момент были два мальчика, старшему из которых восемь лет. Дети госпитализированы в больницу.

Областная прокуратура поручила организовать городским и районным прокурорам проверить как организованы профилактические мероприятия. Прокуратура намерена проверить как соблюдается нормы пожарной безопасности в домах семей, которые находятся на учете органов системы профилактики.

«Родители, будьте бдительны. Не оставляйте своих детей без присмотра», — обращается ведомство.

Ранее сообщалось, двое детей и их отец погибли при пожаре в селе в Хакассии. Следователи возбудили уголовное дело.