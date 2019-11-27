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В Саратовской области возросло число погибших в огне детей 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Возросло число погибших от угарного газа под Саратовом
Фото: РИА Новости
В регионе увеличилось число погибших от отравления угарным газом и в результате пожаров несовершеннолетних. В Саратовской области в 2019 году в огне погибли 11 детей, пострадало 14.
Один из последних пожаров, где пострадали дети, произешел в среду днем. Загорелся дом в селе Бессоновка. Дома в этот момент были два мальчика, старшему из которых восемь лет. Дети госпитализированы в больницу.
Областная прокуратура поручила организовать городским и районным прокурорам проверить как организованы профилактические мероприятия. Прокуратура намерена проверить как соблюдается нормы пожарной безопасности в домах семей, которые находятся на учете органов системы профилактики.
«Родители, будьте бдительны. Не оставляйте своих детей без присмотра», — обращается ведомство.
Ранее сообщалось, двое детей и их отец погибли при пожаре в селе в Хакассии. Следователи возбудили уголовное дело.
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Теги:
Происшествия , Пожары , Генпрокуратура РФ , Саратовская Область
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