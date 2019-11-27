Медведь загрыз охотника в Удмуртии

Медведь загрыз охотника в Воткинском районе Удмуртии

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Полицейские в Удмуртии начали проверку после обнаружения тела охотника около берлоги медведя в деревне Кленовая Воткинского района республики, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МВД по региону.

"Около часа ночи в лесополосе около деревни Кленовая возле берлоги медведя обнаружен труп жителя Воткинска — мужчины 1962 года рождения с телесными повреждениями в области головы и таза", — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, на место происшествие выезжали сотрудники полиции, по данному факту проводится проверка.

Глава Воткинского района республики Илья Прозоров на своей странице "ВКонтакте" предостерег жителей населенных пунктов и призвал соблюдать меры безопасности.