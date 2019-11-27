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Медведь загрыз охотника в Воткинском районе Удмуртии 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Медведь загрыз охотника в Удмуртии
Фото: РИА Новости
Полицейские в Удмуртии начали проверку после обнаружения тела охотника около берлоги медведя в деревне Кленовая Воткинского района республики, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МВД по региону.
"Около часа ночи в лесополосе около деревни Кленовая возле берлоги медведя обнаружен труп жителя Воткинска — мужчины 1962 года рождения с телесными повреждениями в области головы и таза", — говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, на место происшествие выезжали сотрудники полиции, по данному факту проводится проверка.
Глава Воткинского района республики Илья Прозоров на своей странице "ВКонтакте" предостерег жителей населенных пунктов и призвал соблюдать меры безопасности.
"В связи с участившимися случаями появления медведей в непосредственной близости от населенных пунктов на территории района, напоминаю о необходимости соблюдения мер предосторожности", — написал Прозоров, перечислив несколько пунктов, которые помогут жителям при встрече с медведем.
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Теги:
Происшествия , МВД , ИТАР-ТАСС , Воткинск , Удмуртская Республика
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