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Стали известны подробности первого приговора историку-расчленителю в 1980-х 

Lenta.ru 21 минуту назад
Соколов оказался замешан в еще одной смерти
Фото: РИА Новости
Убивший и расчленивший свою бывшую студентку и сожительницу 24-летнюю Анастасию Ещенко бывший доцент СПбГУ 63-летний Олег Соколов почти 40 лет назад был осужден за гибель человека на утонувшем фрегате. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на текст приговора, вынесенный в 1982 году.
Из документа следует, что в июле 1981 года погиб ученый Владимир Сорокин при затоплении фрегата «Святой Георгий» в Финском заливе, которым управлял 25-летний Олег Соколов. Он в то время учился на четвертом курсе исторического факультета Ленинградского государственного университета (ЛГУ), параллельно работал школьным учителем и был замполитом в Петровском военно-историческом подростковом клубе.
Два судна этого клуба вышли из Ленинграда в Приморск для участия в съемках фильма «Россия молодая». Начальник клуба Рудольф Пожогин возглавлял переход на ЛАИ-4050 (шмак), на борту которого были 12 человек. Соколов шел следом на ЛАЗ-0056 (фрегат) с 15 пассажирами.
Около 19 часов вечера 5 июля 1981 года в условиях высокой встречной волны и порывов ветра до 15 метров в секунду «Святой Георгий» не изменил курс и не сбавил ход. Фрегат набрал воды в трюмы, потерял плавучесть и затонул у мыса Песочный в районе Зеленогорска. Тело ученого Сорокина не нашли, остальных спас подоспевший корабль Пожогина.
В отношении Пожогина и Соколова было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РСФСР («Нарушение действующих на транспорте правил»). Как отмечается в приговоре, Соколов не имел судоводительских прав на управление судном подобного класса и опыта вождения в морских условиях. Он частично признал свою вину.
1 марта 1982 года Сестрорецкий районный народный суд Ленинграда приговорил Пожогина к трем годам условно, а Соколова — двум годам условно.
9 ноября 2019 года Олег Соколов был задержан в Санкт-Петербурге при попытке утопить в реке Мойке отрезанные женские руки. Позже он признался, что убил Ещенко на почве ревности. Он расчленил ее тело, чтобы избавиться от улик. 11 ноября суд арестовал его на два месяца.
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Теги:
Происшествия , Владимир Сорокин , Олег Соколов
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