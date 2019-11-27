Соколов оказался замешан в еще одной смерти

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СМИ рассказали о судимости Соколова из-за гибели ученого 

Рамблер + ещё 1 30 минут назад
Историк Олег Соколов почти 40 лет назад был признан виновным в гибели человека на фрегате «Святой Георгий» в Финском заливе. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на приговор Сестрорецкого районного суда Ленинграда от 1 марта 1982 года.
Согласно документу, в 1981 году Олег Соколов, будучи замполитом Петровского военно-исторического клуба, осуществлял переход в Финском заливе фрегата «Святой Георгий» для участия в съемках фильма «Россия молодая» под руководством начальника клуба и владельца судна Рудольфа Пожогина. Сам Пожогин возглавлял переход и управлял шмаком с 12 людьми на борту. На борту фрегата под управлением Соколова находились 15 человек.
Суд установил, что Пожогин и Соколов не запросили на спасительной станции прогноз погоды, кроме того, Соколов не имел разрешения на управление судном такого класса и опыта вождения в морских условиях.
Фрегат Соколова в условиях высокой встречной волны и сильного ветра набрал в трюмы воды и затонул. Пассажиров спас шмак Пожогина, однако ученого Владимира Сорокина спасти не удалось, его тело не нашли.
На суде Соколов заявил, что следовал в кильватере за флагманским судном и выполнял все указания Пожогина.
Пожогина приговорили к трем годам условно, Соколов получил два года условно.
Издание отмечает, что 13 ноября после появления в СМИ информации о судимости Соколова его защитник категорически отрицал этот факт и назвал все публикации на эту тему «утками».
Как ранее сообщал «Рамблер», в ноябре 63-летнего доцента СПбГУ Олега Соколова арестовали по подозрению в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. Соколов дал признательные показания и рассказал, что в день, когда произошла трагедия, между ним и его возлюбленной Ещенко произошла ссора, в результате которой он четыре раза выстрелил в нее из обреза. Чтобы избавиться от тела, Соколов расчленил его и собирался выбросить останки в реку Мойку.
Комментарии19 
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Происшествия , Видео , Владимир Сорокин , Олег Соколов
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