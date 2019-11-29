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Власти Москвы рассказали о семье убившей себя после переписки с мужчиной девочки 

Lenta.ru + ещё 9 1 час назад
Власти Москвы рассказали о семье убившей себя девочки
Фото: ТАСС
Семья второклассницы из Москвы, которая покончила с собой после того, как мать прочитала ее интимную переписку со взрослым мужчиной, характеризовалась как благополучная. Об этом сообщили в столичном департаменте социальной защиты населения, передает РИА Новости.
Она не состояла на учете в субъектах профилактики семейного неблагополучия и учреждениях соцзащиты, а также не обращалась за социальной помощью. Отмечается, что девочка имела положительную характеристику и была отличницей.
Семье оказывается необходимая психологическая помощь.
27 ноября стало известно, что в Москве восьмилетняя девочка покончила с собой после того, как мать обнаружила у нее в телефоне переписку с мужчиной — он прислал ей свои интимные фотографии и взамен просил от школьницы такие же. Девочка отправляла материалы, а также вела интимную переписку.
Женщина решила, что не будет устраивать скандал, и предложила дочери взять кнопочный телефон, а поговорить решила после того, как успокоится сама. После приглашения на ужин девочка сообщила брату, что «сделает непоправимое», но 13-летний подросток ей не поверил. После этого второклассница заперлась в своей комнате. Ее тело нашли возле дома, где жила семья. В происшествии разбираются следователи.
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Теги:
Происшествия , Правительство Москвы
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