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Гинекологов из Одессы поймали на изготовлении порнографии 

Lenta.ru 35 минут назад
Гинекологов из Одессы поймали на изготовлении порно
Фото: РИА Новости
Одесские гинекологи на протяжении полутора лет изготавливали порнографические материалы с участием своих пациенток. Об этом сообщает украинский портал Novosti N со ссылкой на материалы постановления районного суда Киева.
Незаконная деятельность врачей была раскрыта после того, как одна из пациенток обнаружила видео со своим участием на порносайте. Она обратилась в полицию, которая установила, что с начала 2017 года по апрель 2018 года врачи, работавшие в кабинете гинекологии в Одесском областном онкологическом диспансере, снимали процедуру проведения УЗИ на скрытую камеру. Эти записи впоследствии продавались иностранным порносайтам.
В ходе прошедших в кабинете гинеколога обысков правоохранители обнаружили флешки и жесткие видео с записанными на скрытую камеру видеозаписями. Они были изъяты, а в отношении причастных к их распространению лиц было возбуждено уголовное дело.
Руководство Одесского областного онкологического диспансера отрицает свою причастность к правонарушению, указывая, что подозреваемый в распространении порнографии врач не является сотрудником медучреждения.
«То, о чем сообщают СМИ и соцсети, происходило на арендованной территории», — пишет главврач диспансера Олег Лукьянчук на своей странице в Facebook.
Он отметил, что законодательство запрещает руководству диспансера вмешиваться в деятельность арендаторов, а также заверил, что сотрудниками медучреждения будет оказана вся необходимая административная и правовая помощь в расследовании.
Ранее родители из Британии обнаружили порнографию на портале начальной школы. Они были возмущены и обвинили в произошедшем учебное заведение.
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Теги:
Происшествия , Киев
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