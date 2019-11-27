Второклассница покончила с собой из-за взрослого мужчины

В России второклассница покончила с собой после переписки с взрослым мужчиной

Москве восьмилетняя девочка покончила с собой после того, как мать обнаружила у нее в телефоне переписку с взрослым мужчиной. Об этом «Московскому комсомольцу» сообщила мать погибшей.

Женщина рассказала, что «за несколько часов до трагедии» она взяла смартфон дочери, чтобы проверить, какие сайты она посещает. По ее словам, это было «обычной процедурой, которая повторяется регулярно», однако на этот раз она «подошла неожиданно», и девочка не успела закрыть чат.

Мать увидела, что девочка переписывалась с взрослым мужчиной, который прислал ей свои интимные фотографии и взамен просил от школьницы такие же. Девочка отправляла материалы, а также вела интимную переписку.

Женщина решила, что не будет устраивать скандал, и предложила дочери взять кнопочный телефон, а поговорить решила после того, как успокоится сама.

«Видимо дочка поняла, что я все прочитала. Она стала кричать, чтобы я отдала ей телефон», — пояснила женщина.

Утверждается, что после приглашения на ужин девочка сообщила брату, что «сделает непоправимое», но 13-летний подросток ей не поверил. После этого второклассница заперлась в своей комнате. Ее тело нашли возле дома, где жила семья. В происшествии разбираются следователи.

Ранее в Медвежьегорске (Карелия) погибла 17-летняя школьница. Незадолго до происшествия она рассказывала матери, что в учебном заведении велись разговоры о группе «Синий кит». Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Как сообщает «Петрозаводск говорит», девушку вечером 11 ноября сбил грузовой поезд.