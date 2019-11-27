Россиянин возненавидел коммунальщиков и отомстил

Россиянин возненавидел коммунальщиков и начал жечь

Екатеринбуржец поджег 13 электрощитков в многоквартирных домах, чтобы отомстить управляющей компании, которой он задолжал крупную сумму денег за услуги ЖКХ. Об этом сообщается на сайте городского управления МВД.

Жители домов по улице Бакинских Комиссаров и улице Восстания пожаловались в полицию на возгорания счетчиков электроэнергии. Ущерб составил более 100 тысяч рублей. Результаты осмотров свидетельствовали об умышленном поджоге.

Полиция задержала нарушителя, он свою вину отрицать не стал. Возбуждено уголовное дело, сообщает РИА Новости. Мужчине, ранее уже судимому, грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Екатеринбурге в одном из домов произошел прорыв на квартальных теплосетях, кипяток заливал подвал дома. Коммунальщики развесили объявления, где говорилось, что устранять аварию будут только через несколько дней. Такое положение дел местных жителей не устроило. Они заперли в подвале аварийную бригаду, чтобы она срочно приняла меры, и отпустили ее только после приезда полиции.