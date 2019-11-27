Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
Политика
Cтрашное ДТП с москвичами в Доминикане
Cтрашное ДТП с москвичами в Доминикане
Происшествия
«Думала, взорвется»: россиянка о ДТП в Доминикане
«Думала, взорвется»: россиянка о ДТП в Доминикане
Происшествия
Столицу Приморья перенесли
Столицу Приморья перенесли
Политика

Россиянин возненавидел коммунальщиков и начал жечь 

Lenta.ru 1 час назад
Россиянин возненавидел коммунальщиков и отомстил
Фото: РИА Новости
Екатеринбуржец поджег 13 электрощитков в многоквартирных домах, чтобы отомстить управляющей компании, которой он задолжал крупную сумму денег за услуги ЖКХ. Об этом сообщается на сайте городского управления МВД.
Жители домов по улице Бакинских Комиссаров и улице Восстания пожаловались в полицию на возгорания счетчиков электроэнергии. Ущерб составил более 100 тысяч рублей. Результаты осмотров свидетельствовали об умышленном поджоге.
Полиция задержала нарушителя, он свою вину отрицать не стал. Возбуждено уголовное дело, сообщает РИА Новости. Мужчине, ранее уже судимому, грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее в Екатеринбурге в одном из домов произошел прорыв на квартальных теплосетях, кипяток заливал подвал дома. Коммунальщики развесили объявления, где говорилось, что устранять аварию будут только через несколько дней. Такое положение дел местных жителей не устроило. Они заперли в подвале аварийную бригаду, чтобы она срочно приняла меры, и отпустили ее только после приезда полиции.
Видео дня. Бесконтрольная «реабилитация»: как закололи Марьянова
Последние новости
Путин открыл главную мегатрассу России Путин открыл главную мегатрассу России В Европе решили ударить по российскому газу на Балтике В Европе решили ударить по российскому газу на Балтике Стали известны показания вора в законе Шакро Молодого на допросе в ФСБ Стали известны показания вора в законе Шакро Молодого на допросе в ФСБ
Комментарии 
Теги:
Происшествия , Криминал , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе 81
Cтрашное ДТП с москвичами в Доминикане
Cтрашное ДТП с москвичами в Доминикане 369
«Думала, взорвется»: россиянка о ДТП в Доминикане
«Думала, взорвется»: россиянка о ДТП в Доминикане 15
Столицу Приморья перенесли
Столицу Приморья перенесли 33
«Адскую молотилку» установили на танк
«Адскую молотилку» установили на танк 2
Видео
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
00:29
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
Политика Украина
Зачем Россия погрозила США новым супероружием
00:30
Зачем Россия погрозила США новым супероружием
Оружие Армия
Россиянам напомнили о двухдневных рабочих неделях
00:27
Россиянам напомнили о двухдневных рабочих неделях
Общество
«Думала, взорвется»: россиянка о ДТП в Доминикане
01:18
«Думала, взорвется»: россиянка о ДТП в Доминикане
Происшествия
США лишили Украину помощи
00:44
США лишили Украину помощи
США Статьи
Столицу Приморья перенесли
00:22
Столицу Приморья перенесли
Политика
США испугались российских С-400
01:29
США испугались российских С-400
Армия Ближний Восток
Кремль ответил на вопрос о «пропавших» унитазах
01:39
Кремль ответил на вопрос о «пропавших» унитазах
Политика
Танковый дрифт украинского Т-80БВ сняли на видео
01:12
Танковый дрифт украинского Т-80БВ сняли на видео
Армия Оружие
В России оценили идею сократить новогодние выходные
00:27
В России оценили идею сократить новогодние выходные
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение