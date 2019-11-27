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Россиянка родила ребенка и оставила его в пакете на рынке 

Lenta.ru + ещё 6 1 час назад
Россиянка родила ребенка и оставила его в пакете на рынке
Фото: РИА Новости
Жительница Ессентуков родила ребенка в магазине, положила в пакет и оставила на рынке за торговыми павильонами, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление Следственного комитета по Ставропольскому краю.
По данным следствия, инцидент произошел в сентябре. Брошенную новорожденную девочку нашла продавщица, которая вызвала скорую помощь. «Благодаря бдительности неравнодушной женщины и слаженным действиям врачей смерть новорожденной удалось предотвратить», — отмечается в сообщении СК.
В отношении 35-летней матери возбуждено дело о покушении на убийство матерью новорожденного ребенка (часть 3 статьи 30 и статья 106 УК). У нее еще двое детей. Следователи решают вопрос об их изъятии и лишении женщины родительских прав.
В конце ноября в подмосковном поселке Дружба городского округа Раменский жители нашли в кустах завернутого в плед младенца. Оставившая его мать позже заявила, что не хотела заниматься уходом и воспитанием девочки.
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Теги:
Происшествия , Криминал , СКР , РИА Новости , Ессентуки , Ставропольский Край
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