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ФСБ пресекла деятельность группировки, занимавшейся контрабандой пороха из-за рубежа 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
ФСБ и МВД пресекли контрабанду пороха из-за рубежа
Фото: ЦОС ФСБ
Сотрудники ФСБ России пресекли деятельность преступной группировки, занимавшейся контрабандой пороха в Россию из-за рубежа, обыски прошли в 12 регионах России, в ходе которых вскрыты три подпольные оружейные мастерские и изъято более 80 кг пороха. Об этом ТАСС сообщили в среду в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности совместно с МВД России пресечена деятельность преступной группы, причастной к контрабанде пороха в РФ из-за рубежа.
В Красноярске, Москве и Новосибирске задержаны организаторы нелегального бизнеса", — уточнили в ФСБ.
В местах проживания продавцов и покупателей контрабандного пороха в 12 регионах России были проведены обыски. "В ходе проведенных сотрудниками ФСБ России и МВД России в 12 регионах из незаконного оборота изъяты 82 кг пороха, 14 единиц огнестрельного оружия и свыше 9 тыс. патронов различного калибра. Пресечена деятельность трех подпольных мастерских по модернизации гражданского оружия в боевые аналоги, а также изготовлению патронов", — подчеркнули в ФСБ.
По данным спецслужбы, среди изъятого оружия — охотничьи ружья и карабины без разрешительных документов, а также переделанные в боевые аналоги травматические револьверы и сигнальные пистолеты. В ФСБ сообщили, что мероприятия по выявлению и пресечению контрабанды в Россию оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ продолжаются.
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Теги:
Происшествия , Криминал , ФСБ , МВД
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