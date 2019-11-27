ФСБ продлила следствие по делу украинских моряков

ФСБ на два месяца продлила следственные действия по делу украинских моряков

Следователи ФСБ России до конца ноября продлили срок следственных действий по делу украинских моряков, задержанных за инцидент в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Об этом ТАСС сообщил адвокат Николай Полозов, представляющий интересы переданных на родину украинских военных моряков.

"Следствие по делу моряков продлено до 14 месяцев, а всего до 25 января 2020 года. В связи с тем, что предварительное следствие продлено на срок свыше года, соответствующее постановление было подписано начальником следственного управления ФСБ России генерал-лейтенантом Шишовым", — рассказал защитник.

По его словам, продление срока следственных действий ФСБ мотивировала тем, что по делу необходимо допросить свидетеля, личность которого защите не известна. "Личность свидетеля мы сможем увидеть уже в материалах дела, которое в настоящее время насчитывает 18 томов", — отметил адвокат.