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ФСБ на два месяца продлила следственные действия по делу украинских моряков 

ТАСС + ещё 1 3 часа назад
ФСБ продлила следствие по делу украинских моряков
Фото: РИА Новости
Следователи ФСБ России до конца ноября продлили срок следственных действий по делу украинских моряков, задержанных за инцидент в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Об этом ТАСС сообщил адвокат Николай Полозов, представляющий интересы переданных на родину украинских военных моряков.
"Следствие по делу моряков продлено до 14 месяцев, а всего до 25 января 2020 года. В связи с тем, что предварительное следствие продлено на срок свыше года, соответствующее постановление было подписано начальником следственного управления ФСБ России генерал-лейтенантом Шишовым", — рассказал защитник.
По его словам, продление срока следственных действий ФСБ мотивировала тем, что по делу необходимо допросить свидетеля, личность которого защите не известна. "Личность свидетеля мы сможем увидеть уже в материалах дела, которое в настоящее время насчитывает 18 томов", — отметил адвокат.
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Теги:
Происшествия , ФСБ
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