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Ребенок провалился в прикрытый пакетом люк в российском городе 

Lenta.ru + ещё 1 3 часа назад
Ребенок провалился в прикрытый пакетом люк
Фото: flickr.com
Ребенок провалился в открытый канализационный люк, который был прикрыт лишь черным пакетом. Инцидент произошел вечером во вторник, 26 ноября, в городе Березники Пермского края, сообщается в группе телеканала «Свое ТВ» во «ВКонтакте».
«Вопиющий случай в микрорайоне Любимов. Ребенок провалился в открытый колодец», — говорится в сообщении. В комментариях уточняется, что с ним все в порядке.
Канал опубликовал снимки с места происшествия. На одном видно отверстие трубы, уходящей под землю. Оно находится возле тротуара. На втором — большой черный полиэтиленовый мешок на снегу.
В конце октября в Татарстане ребенок встал на люк во время прогулки и провалился из-за перевернувшейся крышки. Стоявшая рядом мать вытащила его, ей помогли прохожие. Неделей ранее в Орле женщина с годовалым ребенком провалилась в канализацию, потому что люк прикрывал только кусок фанеры.
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Теги:
Происшествия , Пермский Край
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