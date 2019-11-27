Ребенок провалился в прикрытый пакетом люк в российском городе

Ребенок провалился в открытый канализационный люк, который был прикрыт лишь черным пакетом. Инцидент произошел вечером во вторник, 26 ноября, в городе Березники Пермского края , сообщается в группе телеканала «Свое ТВ» во «ВКонтакте».

«Вопиющий случай в микрорайоне Любимов. Ребенок провалился в открытый колодец», — говорится в сообщении. В комментариях уточняется, что с ним все в порядке.

Канал опубликовал снимки с места происшествия. На одном видно отверстие трубы, уходящей под землю. Оно находится возле тротуара. На втором — большой черный полиэтиленовый мешок на снегу.

В конце октября в Татарстане ребенок встал на люк во время прогулки и провалился из-за перевернувшейся крышки. Стоявшая рядом мать вытащила его, ей помогли прохожие. Неделей ранее в Орле женщина с годовалым ребенком провалилась в канализацию, потому что люк прикрывал только кусок фанеры.