Жильцы-мигранты сдали россиянина приставам

Злостного неплательщика алиментов «сдали» жильцы-мигранты

Судебные приставы обнаружили задолжавшего 800 тысяч рублей по алиментам жителя Екатеринбурга благодаря мигрантам, которые снимали у него жилье. Об этом говорится в сообщении на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области.

По данным ведомства, екатеринбуржец накопил долги и скрывался от судебных приставов.

Приставы пришли по месту прописки должника, но его там не было — он сдавал жилье в аренду мигрантам. В свою очередь те пожаловались, что хозяин просит их съехать и ищет новых жильцов, а также показали объявление о поиске арендаторов на длительный срок.

«Судебный пристав позвонил по указанному в объявлении номеру телефона, договорился о встрече (…). При встрече был составлен протокол в соответствии со статьей 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей)», — отмечает ведомство.

В итоге должник по решению суда был арестован на 10 суток. Если долг не будет погашаться, ему грозит уголовная ответственность, говорится в сообщении.