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Злостного неплательщика алиментов «сдали» жильцы-мигранты 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Жильцы-мигранты сдали россиянина приставам
Фото: РИА Новости
Судебные приставы обнаружили задолжавшего 800 тысяч рублей по алиментам жителя Екатеринбурга благодаря мигрантам, которые снимали у него жилье. Об этом говорится в сообщении на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области.
По данным ведомства, екатеринбуржец накопил долги и скрывался от судебных приставов.
Приставы пришли по месту прописки должника, но его там не было — он сдавал жилье в аренду мигрантам. В свою очередь те пожаловались, что хозяин просит их съехать и ищет новых жильцов, а также показали объявление о поиске арендаторов на длительный срок.
«Судебный пристав позвонил по указанному в объявлении номеру телефона, договорился о встрече (…). При встрече был составлен протокол в соответствии со статьей 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей)», — отмечает ведомство.
В итоге должник по решению суда был арестован на 10 суток. Если долг не будет погашаться, ему грозит уголовная ответственность, говорится в сообщении.
«Рамблер» писал, что ранее Минюст предложил дать Федеральной службе судебных приставов доступ к полной кредитной истории россиян. Авторы проекта поправок в закон «О кредитных историях» считают, что такой доступ поможет приставам проверять, не нарушались ли правила взыскания долга коллекторами.
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Происшествия , Минюст РФ , Екатеринбург
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