Жильцы-мигранты сдали россиянина приставам

Екатеринбурге судебным приставам удалось обнаружить должника благодаря мигрантам, которые снимали у него жилье. Об этом сообщается на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области.

Сообщается, что мужчина накопил задолженность на сумму около 800 тысяч рублей по алиментам на двоих детей за период более двух лет. Приставы пришли по месту регистрации, но мужчины там не было — он сдавал жилье в аренду мигрантам. Те пожаловались приставам, что хозяин просит съехать и ищет новых жильцов, а также показали объявление о поиске арендаторов.

Судебный пристав откликнулся на объявление и договорился о встрече с хозяином квартиры — должником. На месте при встрече он составил протокол по статье 5.35.1 КоАП («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»).

Суд вынес решение об административном аресте на срок в 10 суток. В случае если должник после отбытия наказания не приступит к погашению задолженности, ему грозит привлечение уже уголовной ответственности по статье 157 УК («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»).

Ранее в Свердловской области судебные приставы вычислили должника, который переехал из Екатеринбурга, из-за его привычки слушать громкую музыку. Соседи должника рассказали, что мужчина купил дом в поселке Сагра, но точный адрес никто не знал. Однако приставы нашли мужчину — оказалось, что он регулярно нарушает общественный порядок, включая по вечерам громкую музыку. За это он получил несколько штрафов. Местные жители показали приставам дом должника.