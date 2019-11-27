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В «Гоголь-центре» нашли мужчину с травмами 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
В «Гоголь-центре» обнаружили искалеченного сотрудника
Фото: РИА Новости
В здании на улице Казакова, где находится «Гоголь-центр», обнаружили мужчину с тяжелыми травмами. Об этом сообщает агентство «Москва».
По данным полиции, мужчину 1975 года рождения отвезли в реанимацию с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, множественными переломами ребер справа и ссадиной на правом ухе.
Пострадавший, по предварительным данным, работает машинистом сцены в театре. Полиция выяснит, при каких обстоятельствах он получил травмы.
Как сообщал «Рамблер», в прошлом году в здании Театра сатиры обнаружили тело мужчины 1970 года рождения. На теле не нашли признаков насильственной смерти. В полиции заявили, что мужчина скоропостижно скончался.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
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