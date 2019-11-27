Стали известны подробности убийства девушки в Приморье

Стали известны подробности убийства 17-летней девушки в Приморье

По подозрению в убийстве 17-летней девушки, тело которой было обнаружено в реке Уссури в Приморье, задержан 24-летний мужчина.

О пропаже девушки из поселка Кировский стало известно 22 ноября. В ходе проведения оперативных и следственных действий тело потерпевшей было обнаружено в реке Уссури. В среду следователи сообщили о задержании 24-летнего мужчины.

«По версии следствия, в автомобиле между подозреваемым и потерпевшей возникла ссора, в ходе которой подозреваемый насильно нарушил половую неприкосновенность несовершеннолетней и, опасаясь быть привлеченным к уголовной ответственности, решил скрыть следы преступления, убив потерпевшую. После этого подозреваемый сбросил ее тело в реку Уссури», — говорится в сообщении регионального Следственного комитета.

В свою очередь источник РИА «Новости» в правоохранительных органах сообщил, что подозреваемый является сыном сотрудницы ГИБДД , а конфликт с потерпевшей у него произошел на фоне неразделенных чувств.

По словам источника, подозреваемый и жертва знали друг друга. В вечер убийства они были в разных компаниях. «Он прилюдно приобнял девушку, она его отвергла. После они вышли на разговор… Они не были парнем и девушкой, он был ее поклонником», — добавил он.