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Стали известны подробности убийства 17-летней девушки в Приморье 

Деловая газета «Взгляд» 46 минут назад
Стали известны подробности убийства девушки в Приморье
Фото: РИА Новости
По подозрению в убийстве 17-летней девушки, тело которой было обнаружено в реке Уссури в Приморье, задержан 24-летний мужчина.
О пропаже девушки из поселка Кировский стало известно 22 ноября. В ходе проведения оперативных и следственных действий тело потерпевшей было обнаружено в реке Уссури. В среду следователи сообщили о задержании 24-летнего мужчины.
«По версии следствия, в автомобиле между подозреваемым и потерпевшей возникла ссора, в ходе которой подозреваемый насильно нарушил половую неприкосновенность несовершеннолетней и, опасаясь быть привлеченным к уголовной ответственности, решил скрыть следы преступления, убив потерпевшую. После этого подозреваемый сбросил ее тело в реку Уссури», — говорится в сообщении регионального Следственного комитета.
В свою очередь источник РИА «Новости» в правоохранительных органах сообщил, что подозреваемый является сыном сотрудницы ГИБДД, а конфликт с потерпевшей у него произошел на фоне неразделенных чувств.
По словам источника, подозреваемый и жертва знали друг друга. В вечер убийства они были в разных компаниях. «Он прилюдно приобнял девушку, она его отвергла. После они вышли на разговор… Они не были парнем и девушкой, он был ее поклонником», — добавил он.
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Теги:
Происшествия , Криминал , СКР , ГИБДД , МВД , РИА Новости
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