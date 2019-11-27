Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
«Думала, взорвется»: россиянка о ДТП в Доминикане
«Думала, взорвется»: россиянка о ДТП в Доминикане
Происшествия
ЧП в метро: остановлено движение на «серой» ветке
ЧП в метро: остановлено движение на «серой» ветке
Новости Москвы
ЧП в Доминикане: Названо число пострадавших россиян
ЧП в Доминикане: Названо число пострадавших россиян
Происшествия
В США властям дали настоятельный совет по Крыму
В США властям дали настоятельный совет по Крыму
В мире

Видео: Санта-Барбара оказалась в огне 

Российская Газета 45 минут назад
В Калифорнии усилились лесные пожары, огонь угрожает тысячам домов, в том числе на знаменитом курорте Санта-Барбара. Если две недели назад лесные пожары бушевали на севере этого самого густонаселенного американского штата, то теперь огонь распространился на юге Калифорнии.
Пламя распространилось в той же самой области, которая сгорела в результате поджога в 1990 году. Тогда было уничтожено более 400 домов. В 2000 году суд обязал виновника поджога выплатить штраф в размере 2,75 миллиона долларов, сообщает Los Angeles Times.
Огонь, вызванный сильными ветрами, привел к эвакуации тысяч человек. Пожар начался в горах Санта-Инез и сначала увеличился до 13 квадратных километров, а во вторник утром — до 17 квадратных километров, уничтожая многочисленные лесные массивы на своем пути. Пока неясно, что стало причиной возгорания и был ли это поджог.
О пострадавших или разрушенных домах сообщений не поступало. Около 600 пожарных находятся на месте происшествия. Эксперты прогнозируют, что огонь пойдет на убыль после ливневых дождей, которые ожидаются на юге Калифорнии в День благодарения, 28 ноября.
Российская Газета: последние новости
Пострадавшая в ДТП в Доминикане россиянка потеряла обе руки Пострадавшая в ДТП в Доминикане россиянка потеряла обе руки Неизвестный открыл стрельбу возле школы в США Неизвестный открыл стрельбу возле школы в США Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты
Комментарии 
Теги:
Происшествия , Видео , В мире , Пожары , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Думала, взорвется»: россиянка о ДТП в Доминикане
«Думала, взорвется»: россиянка о ДТП в Доминикане 9
ЧП в метро: остановлено движение на «серой» ветке
ЧП в метро: остановлено движение на «серой» ветке
ЧП в Доминикане: Названо число пострадавших россиян
ЧП в Доминикане: Названо число пострадавших россиян 96
В США властям дали настоятельный совет по Крыму
В США властям дали настоятельный совет по Крыму 399
ЧП в Доминикане: россиянка лишилась обеих рук
ЧП в Доминикане: россиянка лишилась обеих рук 10
Видео
«Думала, взорвется»: россиянка о ДТП в Доминикане
01:18
«Думала, взорвется»: россиянка о ДТП в Доминикане
Происшествия
США испугались российских С-400
01:29
США испугались российских С-400
Армия Ближний Восток
В России оценили идею сократить новогодние выходные
00:27
В России оценили идею сократить новогодние выходные
Общество
Названы последствия выхода США из Договора по открытому небу
00:50
Названы последствия выхода США из Договора по открытому небу
В мире Ближний Восток
В Ватикане помолились за Путина
14:23
В Ватикане помолились за Путина
Политика Прибалтика
В НАТО захотели дружить с Россией
01:10
В НАТО захотели дружить с Россией
В мире Ближний Восток
Подростки плюнули в Вечный огонь на Украине
00:15
Подростки плюнули в Вечный огонь на Украине
В мире Украина
Посадившая ребенка за руль мать сделала заявление
00:24
Посадившая ребенка за руль мать сделала заявление
Общество
«Иди н****, пьяное чучело». Порошенко обматерили
09:16
«Иди н****, пьяное чучело». Порошенко обматерили
Украина В мире
«Травма органов»: что следовательницу привело к суициду
01:56
«Травма органов»: что следовательницу привело к суициду
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение