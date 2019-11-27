Видео: Санта-Барбара оказалась в огне

В Калифорнии усилились лесные пожары, огонь угрожает тысячам домов, в том числе на знаменитом курорте Санта-Барбара. Если две недели назад лесные пожары бушевали на севере этого самого густонаселенного американского штата, то теперь огонь распространился на юге Калифорнии.

Пламя распространилось в той же самой области, которая сгорела в результате поджога в 1990 году. Тогда было уничтожено более 400 домов. В 2000 году суд обязал виновника поджога выплатить штраф в размере 2,75 миллиона долларов, сообщает Los Angeles Times.

Огонь, вызванный сильными ветрами, привел к эвакуации тысяч человек. Пожар начался в горах Санта-Инез и сначала увеличился до 13 квадратных километров, а во вторник утром — до 17 квадратных километров, уничтожая многочисленные лесные массивы на своем пути. Пока неясно, что стало причиной возгорания и был ли это поджог.

О пострадавших или разрушенных домах сообщений не поступало. Около 600 пожарных находятся на месте происшествия. Эксперты прогнозируют, что огонь пойдет на убыль после ливневых дождей, которые ожидаются на юге Калифорнии в День благодарения, 28 ноября.