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«Думала, взорвется»: россиянка о ДТП в Доминикане 

Рамблер 1 час назад
Россиянка Валерия Агбальянц, пострадавшая в ДТП с автобусом в Доминикане, рассказала РЕН ТВ, что пассажиры получили серьезные травмы, а один из них потерял руку.
По словам Агбальянц, сначала автобус стал резко тормозить, затем его повело в разные стороны, он завалился налево, но продолжил ехать. Пассажиры по левую сторону от водителя «счесали» спины и руки. Люди по правую сторону падали на тех, кто был слева.
Когда автобус остановился, Агбальянц услышала странные звуки и испугалась, что он может взорваться.
Как сообщал «Рамблер», авария произошла неподалеку от города Игуэй. Автобус, в котором находились 39 туристов из России, гид и водитель, направлялся в аэропорт Ла Романа. На съезде с шоссе он столкнулся с грузовиком. По последним данным, в больницы попали 27 человек, в том числе два ребенка.
В туристическом операторе Anex Tour, клиентами которого являются пассажиры, рассказали, что угрозы жизни пострадавших нет. В посольстве России в Венесуэле сообщили, что одна из пострадавших лишилась рук.
Причиной ДТП туроператор назвал резкий маневр грузовика перед автобусом. Водителю автобуса пришлось резко затормозить, чтобы избежать столкновения.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Происшествия , Видео , РЕН ТВ , Доминикана
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