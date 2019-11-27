«Думала, взорвется»: россиянка о ДТП в Доминикане

Россиянка Валерия Агбальянц, пострадавшая в ДТП с автобусом в Доминикане рассказала РЕН ТВ, что пассажиры получили серьезные травмы, а один из них потерял руку.

По словам Агбальянц, сначала автобус стал резко тормозить, затем его повело в разные стороны, он завалился налево, но продолжил ехать. Пассажиры по левую сторону от водителя «счесали» спины и руки. Люди по правую сторону падали на тех, кто был слева.

Когда автобус остановился, Агбальянц услышала странные звуки и испугалась, что он может взорваться.

Как сообщал «Рамблер», авария произошла неподалеку от города Игуэй. Автобус, в котором находились 39 туристов из России, гид и водитель, направлялся в аэропорт Ла Романа. На съезде с шоссе он столкнулся с грузовиком. По последним данным, в больницы попали 27 человек, в том числе два ребенка.

В туристическом операторе Anex Tour, клиентами которого являются пассажиры, рассказали, что угрозы жизни пострадавших нет. В посольстве России в Венесуэле сообщили, что одна из пострадавших лишилась рук.

Причиной ДТП туроператор назвал резкий маневр грузовика перед автобусом. Водителю автобуса пришлось резко затормозить, чтобы избежать столкновения.