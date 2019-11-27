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В мире

Четыре человека погибли при пожаре на Кубани 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Четыре человека погибли при пожаре на Кубани
Фото: РИА Новости
Четыре человека погибли при пожаре на Кубани — горела хозпостройка в Северском районе, проводится доследственная проверка, сообщили журналистам в СУ СК РФ по Краснодарскому краю в среду.
"В правоохранительные органы станицы Северской сегодня утром поступило сообщение об обнаружении после локализации пожара в одной из хозяйственных построек, расположенных около теплиц в хуторе Песчаном, тел четырех человек. По данному факту следственным отделом по Северскому району СКР по краю организовано проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении ведомства.
Возможной причиной пожара назвали использование самодельной печки. По данным МЧС, пожар произошел в 3:27 мск, площадь составила 60 кв. м, в 3:48 мск его удалось ликвидировать.
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Теги:
Происшествия , Пожары , СКР , МВД , Краснодарский Край
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