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Пострадавшим в ДТП трем российским туристам нужны дополнительные операции 

ТК «Звезда» + ещё 135 1 час назад
У одной из пострадавших, жительницы Кемеровской области, серьезно поврежден позвоночник.
Трем российским туристам, пострадавшим при ДТП в Доминикане, понадобятся дополнительные операции. Об этом сообщили наши дипломаты.
В частности, речь идет о жительнице Кемеровской области — у нее серьезно поврежден позвоночник. Другой женщине понадобится операция на челюсти. Доминиканские нейрохирурги также не отходят от 12-летней девочки. Ей спасли руку, ампутации удалось избежать. Операция необходима для восстановления подвижности кисти. Между тем, из больницы выписали пять туристов. Завтра они вылетят домой.
«Факт тот, что уже 5 человек готовы к вылету. Сейчас срочно будем оформлять паспорт. Не паспорт, а свидетельство на возвращение. Потому что некоторые потеряли паспорта. Или были серьезно повреждены во время этой катастрофы», — пояснил руководитель отделения посольства России на доминиканском курорте Пунта-Кана Михаил Евдокимов.
Автобус с российскими туристами попал в аварию накануне. В салоне находились 39 россиян — большинство из них пострадали. По предварительной версии, в ДТП виноват водитель грузовика, который резко подрезал пассажирский транспорт.
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Теги:
Происшествия , Видео , Другое , Михаил Евдокимов , Доминикана , Кемеровская Область
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