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Стало известно о состоянии пострадавших в Доминикане 

Рамблер 29 минут назад
Полтора десятка россиян находятся в критическом состоянии после ДТП в Доминиканской республике. Об этом со ссылкой на местные средства массовой информации сообщает ТАСС.
Авария произошла накануне неподалеку от города Игуэй на востоке Доминиканской республики. Столкнулись автобус и грузовой автомобиль. В общественном транспорте находились туристы из России. На автобусе они ехали в аэропорт. В результате столкновения с грузовиком автобус перевернулся.
По словам директора больницы в Игуэйе Хайме Родригеса, которого цитирует доминиканская пресса, всего после ДТП были госпитализированы 19 граждан Российской Федерации. Состояние 15 из них оценивается как критическое. Кроме того, в результате аварии пострадали два человек, находившиеся в грузовой машине.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что всего в автобусе находились 39 россиян; что все они были клиентами туристической фирмы «Анекс тур»; что авария могла произойти по той причине, что водитель грузовика резко перестроился перед автобусом.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Происшествия , Видео , В мире , ИТАР-ТАСС , Доминикана
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