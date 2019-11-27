Стало известно о состоянии пострадавших в Доминикане

Полтора десятка россиян находятся в критическом состоянии после ДТП в Доминиканской республике . Об этом со ссылкой на местные средства массовой информации сообщает ТАСС.

Авария произошла накануне неподалеку от города Игуэй на востоке Доминиканской республики. Столкнулись автобус и грузовой автомобиль. В общественном транспорте находились туристы из России. На автобусе они ехали в аэропорт. В результате столкновения с грузовиком автобус перевернулся.

По словам директора больницы в Игуэйе Хайме Родригеса, которого цитирует доминиканская пресса, всего после ДТП были госпитализированы 19 граждан Российской Федерации. Состояние 15 из них оценивается как критическое. Кроме того, в результате аварии пострадали два человек, находившиеся в грузовой машине.

Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что всего в автобусе находились 39 россиян; что все они были клиентами туристической фирмы «Анекс тур»; что авария могла произойти по той причине, что водитель грузовика резко перестроился перед автобусом.