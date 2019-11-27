Пострадавшая в ДТП в Доминикане россиянка потеряла обе руки

Врачи ампутировали руки одной из пострадавшей в ДТП в Доминикане россиянок. Об этом сообщило российское посольство в Венесуэле, курирующее отношения с Доминиканой.

Точных данных о количестве раненых россиян пока нет. Не менее 15 человек находятся в критическом состоянии. Они были доставлены вертолетами в медицинские центры города Санто-Доминго, где сейчас их оперируют. Как сообщает РИА Новости, среди попавших в ДТП туристов есть дети. Погибших нет.

Напомним, автобус с 39 российскими туристами столкнулся с грузовиком по пути в аэропорт Ла-Романа. По предварительным данным, резкий маневр и перестроения грузовика перед туристическим автобусом стали причиной трагедии.

Попавшие в ДТП россияне поехали на отдых от туроператора Anex Tour. Они были застрахованы в компании ERV.