Пострадавших при ДТП в Доминикане россиян оперируют

Россиян, которые находятся в тяжёлом состоянии после аварии с участием автобуса и грузовика в Доминикане, госпитализировали вертолётами в медцентры Санто-Доминго, там им проводят неотложные хирургические операции.
Об этом сообщили в посольстве России в республике.
Как уточнили в ведомстве, авария произошла, когда автобус ехал в аэропорт Ла-Романа для вылета в Москву.
«Туристы, не нуждающиеся в медицинской помощи, размещены в гостиницах», — отметили там.
Посольство следит за ситуацией.
Ранее стало известно, что в Доминикане автобус с россиянами столкнулся с грузовиком и перевернулся.
Позднее в посольстве России заявили, что никто из 39 туристов не погиб, но некоторые получили разные травмы.