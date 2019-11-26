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США

Школьница погибла под колёсами поезда в Кировской области 

RT на русском + ещё 1 40 минут назад
Школьница погибла под колёсами поезда
Фото: РИА Новости
В Кировской области началась проверка после гибели 15-летней школьницы под колёсами поезда в посёлке Свеча, сообщает progorod43.ru со ссылкой на Управление на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.
Инцидент произошёл 18 ноября. В 8:05 в транспортную полицию поступило сообщение о том, что на насыпи лежит человек без признаков жизни. Сотрудники транспортной полиции незамедлительно выехали на место происшествия. Личность погибшей была установлена.
Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Ранее kp.ru сообщала, что в Тверской области организовали проверку по факту гибели восьмилетнего мальчика на водоёме.
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Теги:
Происшествия , МВД , Комсомольская правда , Кировская Область
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