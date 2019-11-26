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Происшествия

Иркутский старшеклассник спас девочку от изнасилования 

Инфо 24 37 минут назад
Старшеклассник спас девочку от изнасилования
Фото: depositphotos.com
В Иркутске 16-летний учащийся старших классов одной из местных школ спас девятилетнюю девочку от изнасилования. Проходя по улице, он заметил, как ребенка похитил неизвестный мужчина.
Инцидент произошел в районе торговых складов. Мужчина, проезжавший там на личном автомобиле, заметил идущую мимо школьницу, остановил машину, выскочил и силой затолкал девочку в салон.
Идущий следом 16-летний подросток услышал крики жертвы похищения и бросился на помощь. Он привлек внимание еще одного взрослого прохожего, и вдвоем они выскочили на дорогу, преградив путь машине похитителя.
Злоумышленник выскочил из кабины и скрылся с места происшествия. Полиция задержала его несколько часов спустя. Им оказался 48-летний местный житель, который с 2001 года отбыл в колонии два срока за преступления сексуального характера и вышел на свободу в 2017 году.
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Теги:
Происшествия , Иркутск
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