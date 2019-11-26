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СК сообщил о смерти двух детей в Крыму от неизвестного вещества 

Газета.Ru 1 час назад
Неизвестное вещество убило детей в Крыму
Фото: РИА Новости
Следствие заинтересовалось смертью двух детей в Симферополе после отравления неизвестным веществом, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу СУ СК России.
По предварительным данным, женщина вызвала скорую, когда ее дети стали жаловаться на плохое самочувствие. До приезда бригады медиков скончался 10-месячный мальчик, других детей госпитализировали. После приезда в больницу умерла еще и девочка.
В настоящее время в реанимации находится мать детей и один выживший ребенок.
Как считает СК, семья могла отравиться неизвестным веществом. По одной из версий, это мог быть угарный газ.
"Следствие рассматривает все возможные версии произошедшей трагедии", — добавили в СК.
На данный момент уже возбуждено уголовное дело по факту смерти по неосторожности двух лиц.
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Теги:
Происшествия , СКР , РИА Новости
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