В Крыму внезапно умерли дети

В Крыму двое детей умерли после отравления неизвестным веществом

Один ребёнок и мать находятся в реанимации, возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета. Там уточнили, что жительница Железнодорожного района Симферополя вызвала врачей из-за внезапного ухудшения состояния здоровья своих троих детей. На момент прибытия «скорой помощи» младенец скончался, двоих детей — восьмилетнюю девочку и пятилетнего мальчика госпитализировали. Позже девочка скончалась. По данным следствия, предварительно, источника угарного газа, неисправности и непроходимости вытяжки и вентиляции не выявлено.