В Москве глухонемые напали с ножом на прохожего

В Москве задержали мужчин, напавших с ножом на прохожего

Сотрудники полиции задержали подозреваемых в нападении на юго-востоке Москвы , сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Как ранее сообщалось, во вторник в 15.30 в полицию поступило сообщение, что неизвестные ранили ножом мужчину на улице и скрылись на "Ладе Приоре". Источник в правоохранительных органах уточнял, что нападавшие "были глухонемые".

"В ходе "Перехвата" сотрудники ДПС остановили автомобиль. Четверо мужчин, находившихся в его салоне, задержаны и доставлены в ОМВД для дальнейшего разбирательства", — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавший был направлен в медицинское учреждение для оказания помощи.

В настоящее время устанавливаются причины и все обстоятельства происшествия, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.