Страшный пожар в США: тысячи человек эвакуированы

Санта-Барбара в огне: из-за лесного пожара эвакуировали тысячи человек

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Пожар площадью более 16 кв. км полыхает недалеко от города Санта-Барбара в Калифорнии.

Более 6,3 тысячи человек пришлось эвакуировать из-за сильного природного пожара недалеко от американского города Санта-Барбара на юге Калифорнии.

Огонь вспыхнул в национальном парке Лос-Падрес и спустя несколько минут был уже около населенного пункта. Под угрозой оказались две с половиной тысячи зданий и жители густонаселенного города, пишет The Guardian.

Площадь пожара превысила 1000 гектаров. В тушении задействованы 600 человек, однако пожарные пока бессильны. Пламя гонит сильный ветер.