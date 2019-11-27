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Санта-Барбара в огне: из-за лесного пожара эвакуировали тысячи человек 

ТК «Звезда» + ещё 2 41 минуту назад
Страшный пожар в США: тысячи человек эвакуированы
Фото: РИА Новости
Пожар площадью более 16 кв. км полыхает недалеко от города Санта-Барбара в Калифорнии.
Более 6,3 тысячи человек пришлось эвакуировать из-за сильного природного пожара недалеко от американского города Санта-Барбара на юге Калифорнии.
Огонь вспыхнул в национальном парке Лос-Падрес и спустя несколько минут был уже около населенного пункта. Под угрозой оказались две с половиной тысячи зданий и жители густонаселенного города, пишет The Guardian.
Площадь пожара превысила 1000 гектаров. В тушении задействованы 600 человек, однако пожарные пока бессильны. Пламя гонит сильный ветер.
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Теги:
Происшествия , Пожары , The Guardian
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